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Пентагон назвал дату встречи "Рамштайн-4"

Анастасия КалатурВторник, 12 июля 2022, 06:29
Пентагон назвал дату встречи Рамштайн-4
ФОТО: GETTY

Четвертая встреча формата Рамштайн состоится 20 июля в виртуальном формате.

Источник: Пентагон, отчитываясь о телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова

Дословно: "Остин и Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG), которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущего помощи США и союзников Украины в формате UDCG".

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Напомним: Первая встреча Рамштайн состоялась 26 апреля на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии при участии 40 стран.

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Темы: войнаоружиеГермания
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