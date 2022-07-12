Росіяни намагаються захопити населені пункти на межі Луганської і Донецької областей – Гайдай

Російські загарбники наносять артилерійські та ракетні удари, щоб захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, і блокувати міста.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

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Однак під час "оперативної паузи" окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Щонайменше від 4 авіаударів потерпали села і селища 11 липня".

Фото з telegram гайдая

Деталі: За словами голови ОВА, не припиняються і артилерійські обстріли – іноді вони тривають по 4-6 годин поспіль. Зокрема, 11 липня та вночі 12 липня було 8 артилерійських обстрілів та щонайменше три – мінометних.

Гайдай підкреслив, що окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі. Білогорівку, Рубіжне чи Верхньокам’янське вже майже не впізнати.

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Фото з telegram гайдая

За словами голови ОВА, у Рубіжному за 3 місяці російські загарбники лише змогли обстежити житловий фонд. Але, попри їхні обіцянки на камери пропагандистських каналів, люди досі сидять без світла, води й газу.

Водночас в нещодавно окупованому Лисичанську почала "зникати" комунальна техніка. За словами Гайдая, її просто вивозять у невідомому напрямку.