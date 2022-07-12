Росіяни намагаються захопити населені пункти на межі Луганської і Донецької областей – Гайдай

Російські загарбники наносять артилерійські та ракетні удари, щоб захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, і блокувати міста.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

Однак під час "оперативної паузи" окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Щонайменше від 4 авіаударів потерпали села і селища 11 липня".

Фото з telegram гайдая

Деталі: За словами голови ОВА, не припиняються і артилерійські обстріли – іноді вони тривають по 4-6 годин поспіль. Зокрема, 11 липня та вночі 12 липня було 8 артилерійських обстрілів та щонайменше три – мінометних.

Гайдай підкреслив, що окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі. Білогорівку, Рубіжне чи Верхньокам’янське вже майже не впізнати.

Фото з telegram гайдая

За словами голови ОВА, у Рубіжному за 3 місяці російські загарбники лише змогли обстежити житловий фонд. Але, попри їхні обіцянки на камери пропагандистських каналів, люди досі сидять без світла, води й газу.

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Водночас в нещодавно окупованому Лисичанську почала "зникати" комунальна техніка. За словами Гайдая, її просто вивозять у невідомому напрямку.