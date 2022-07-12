Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пытаются захватить населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей – Гайдай

Ирина БалачукВторник, 12 июля 2022, 08:31
Россияне пытаются захватить населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей – Гайдай
Фото из Telegram Гайдая

Российские захватчики наносят артиллерийские и ракетные удары, чтобы захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, и блокировать города.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий.

Реклама:

Однако во время "оперативной паузы" оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать большие города. По меньшей мере, от 4 авиаударов страдали села и поселки 11 июля".

 
Фото Из telegram гайдая 

Детали: По словам главы ОВА, не прекращаются и артиллерийские обстрелы – иногда они продолжаются по 4-6 часов подряд. В частности, 11 июля и ночью 12 июля было 8 артиллерийских обстрелов и, по меньшей мере, три – минометных. 

Гайдай подчеркнул, что оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре. Белогоровку, Рубежное или Верхнекаменское уже почти не узнать. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото Из telegram гайдая 

По словам главы ОВА, в Рубежном за 3 месяца российские захватчики только смогли обследовать жилищный фонд. Но, несмотря на их обещания на камеры пропагандистских каналов, люди все еще сидят без света, воды и газа.

В то же время, в недавно оккупированном Лисичанске начала "исчезать" коммунальная техника. По словам Гайдая, ее просто увозят в неизвестном направлении.

Темы: Луганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: