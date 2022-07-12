Россияне пытаются захватить населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей – Гайдай

Российские захватчики наносят артиллерийские и ракетные удары, чтобы захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, и блокировать города.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий.

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Однако во время "оперативной паузы" оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать большие города. По меньшей мере, от 4 авиаударов страдали села и поселки 11 июля".

Фото Из telegram гайдая

Детали: По словам главы ОВА, не прекращаются и артиллерийские обстрелы – иногда они продолжаются по 4-6 часов подряд. В частности, 11 июля и ночью 12 июля было 8 артиллерийских обстрелов и, по меньшей мере, три – минометных.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре. Белогоровку, Рубежное или Верхнекаменское уже почти не узнать.

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Фото Из telegram гайдая

По словам главы ОВА, в Рубежном за 3 месяца российские захватчики только смогли обследовать жилищный фонд. Но, несмотря на их обещания на камеры пропагандистских каналов, люди все еще сидят без света, воды и газа.

В то же время, в недавно оккупированном Лисичанске начала "исчезать" коммунальная техника. По словам Гайдая, ее просто увозят в неизвестном направлении.