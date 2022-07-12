Уряд Литви схвалив пакет допомоги в 10 млн євро для відновлення України

Уряд Литви у понеділок схвалив пакет допомоги на суму 10 мільйонів євро для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.

"Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відбудову країни", – додала вона.

Допомога литовського уряду буде передана Національному банку України.

Нагадаємо, 8 липня безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.

Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.