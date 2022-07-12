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Правительство Литвы одобрило пакет помощи в 10 млн евро для восстановления Украины

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 09:24

Правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 миллионов евро для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Эта государственная помощь – это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решительность защищать и строить, и они перевешивают разрушение и жестокость агрессора", – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

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"Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – добавила она.

Помощь литовского правительства будет предоставлена ​​Национальному банку Украины.

Напомним, 8 июля беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

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Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

Темы: ЛитваденьгиУкраинавойна
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