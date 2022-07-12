Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві викрили торговців зброєю: вилучили 15 автоматів

Ірина БалачукВівторок, 12 липня 2022, 09:53
У Києві викрили торговців зброєю: вилучили 15 автоматів
Фото прокуратури

У столиці затримали двох людей, які торгували зброєю, у них вилучили 15 автоматів, понад 6 тисяч набоїв та гроші.

Джерело: поліція Києва та Київська міська прокуратура у Facebook, СБУ 

Дослівно прокуратура: "Викрито двох осіб у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів та їх збуті (ч. 1 ст. 263 КК України)".

Реклама:

Деталі: Затримані – уродженці Київської області, 1974 та 1996 років народження. Вони незаконно продавали зброю, представляючись працівниками правоохоронних органів. 

 
фото прокуратури

У порушників вилучили 13 автоматів АК-74 та близько 3 000 патронів, які вони намагались продати за 20 тисяч доларів.

Крім того, за місцем проживання 48-річного фігуранта слідчі виявили ще дві одиниці зброї та близько 3 000 набоїв різного маркування.

ВІДЕО ДНЯ

Також під час обшуків вилучили гроші, бланки з печатками, що дають право на носіння вогнепальної зброї, та автомобілі зловмисників. 

 
фото прокуратури 

Затриманим повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.

Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють й інших осіб, які можуть бути причетні до діяльності злочинної групи, та канал постачання зброї і набоїв.

Теми: Київзброяполіціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: