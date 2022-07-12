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У Києві викрили торговців зброєю: вилучили 15 автоматів

Ірина БалачукВівторок, 12 липня 2022, 09:53
Фото прокуратури

У столиці затримали двох людей, які торгували зброєю, у них вилучили 15 автоматів, понад 6 тисяч набоїв та гроші.

Джерело: поліція Києва та Київська міська прокуратура у Facebook, СБУ 

Дослівно прокуратура: "Викрито двох осіб у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів та їх збуті (ч. 1 ст. 263 КК України)".

Деталі: Затримані – уродженці Київської області, 1974 та 1996 років народження. Вони незаконно продавали зброю, представляючись працівниками правоохоронних органів. 

 
фото прокуратури

У порушників вилучили 13 автоматів АК-74 та близько 3 000 патронів, які вони намагались продати за 20 тисяч доларів.

Крім того, за місцем проживання 48-річного фігуранта слідчі виявили ще дві одиниці зброї та близько 3 000 набоїв різного маркування.

Також під час обшуків вилучили гроші, бланки з печатками, що дають право на носіння вогнепальної зброї, та автомобілі зловмисників. 

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фото прокуратури 

Затриманим повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.

Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють й інших осіб, які можуть бути причетні до діяльності злочинної групи, та канал постачання зброї і набоїв.

Теми: Київзброяполіціяпрокуратура
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