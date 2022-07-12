В Киеве разоблачили торговцев оружием: изъяли 15 автоматов

В столице задержали двух мужчин, торговавших оружием, у них изъяли 15 автоматов, более 6 тысяч патронов и деньги.

Источник: полиция Киева и Киевская городская прокуратура в Facebook, СБУ

Дословно прокуратура: "Поймали двух мужчин на незаконном хранении оружия и боеприпасов и их сбыте (ч. 1 ст. 263 УК Украины)".

Реклама:

Детали: Задержанные – уроженцы Киевской области, 1974 и 1996 годов рождения. Они незаконно продавали оружие, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

фото прокуратуры

У нарушителей изъяли 13 автоматов АК-74 и около 3000 патронов, которые они пытались продать за 20 тысяч долларов.

Кроме того, по месту жительства 48-летнего фигуранта следователи обнаружили еще две единицы оружия и около 3 000 патронов разной маркировки.

ВИДЕО ДНЯ

Также во время обысков изъяли деньги, бланки с печатями, дающие право на ношение огнестрельного оружия, и автомобили злоумышленников.

фото прокуратуры

Задержанным сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к деятельности преступной группы, и канал поставки оружия и патронов.