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В Киеве разоблачили торговцев оружием: изъяли 15 автоматов

Ирина БалачукВторник, 12 июля 2022, 09:53
В Киеве разоблачили торговцев оружием: изъяли 15 автоматов
Фото прокуратуры

В столице задержали двух мужчин, торговавших оружием, у них изъяли 15 автоматов, более 6 тысяч патронов и деньги.

Источник: полиция Киева и Киевская городская прокуратура в Facebook, СБУ

Дословно прокуратура: "Поймали двух мужчин на незаконном хранении оружия и боеприпасов и их сбыте (ч. 1 ст. 263 УК Украины)".

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Детали: Задержанные – уроженцы Киевской области, 1974 и 1996 годов рождения. Они незаконно продавали оружие, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. 

 
фото прокуратуры 

У нарушителей изъяли 13 автоматов АК-74 и около 3000 патронов, которые они пытались продать за 20 тысяч долларов.

Кроме того, по месту жительства 48-летнего фигуранта следователи обнаружили еще две единицы оружия и около 3 000 патронов разной маркировки.

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Также во время обысков изъяли деньги, бланки с печатями, дающие право на ношение огнестрельного оружия, и автомобили злоумышленников. 

 
фото прокуратуры

Задержанным сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к деятельности преступной группы, и канал поставки оружия и патронов.

Темы: Киеворужиеполицияпрокуратура
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