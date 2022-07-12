Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"

Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький назвав російського лідера Владіміра Путіна спадкоємцем українських націоналістичних організацій.

Про це йдеться й повідомленні на його Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА - Путін, який намагається принести руський мир", - йдеться у повідомленні.

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Слова Моравецького, ймовірно, є цитатою з його вчорашнього виступу на церемонії вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - день, який вже кілька років формально є "Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої".

У своєму виступі Дуда також запропонував "зробити ставку на правду" для зміцнення відносин між поляками та українцями.

"Я глибоко вірю, що Польща та Україна будуть у союзі, вони будуть міцніти, коли обидва наші народи будуть у дружбі та союзі, пам’ятаючи історію, молячись, віддаючи данину пам’яті вбитим, але також розуміючи, що в історії були важкі часи і були драматичні та трагічні помилки, які ніколи не можна повторити", – сказав він.

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