Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал российского лидера Владимира Путина наследником украинских националистических организаций.

Об этом говорится и в сообщении на его Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Украина видит, куда ведет национализм и империализм, и что наследник украинских националистических организаций и УПА – Путин, пытающийся принести русский мир", – говорится в сообщении.

Реклама:

Слова Моравецкого, вероятно, являются цитатой из его вчерашнего выступления на церемонии памяти жертв Волынской трагедии - день, который уже несколько лет формально является "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой".

В своем выступлении Дуда предложил "сделать ставку на правду" для укрепления отношений между поляками и украинцами.

"Я глубоко верю, что Польша и Украина будут в союзе, они будут крепнуть, когда оба наших народа будут в дружбе и союзе, помня историю, молясь, отдавая дань памяти убитым, но также понимая, что в истории были тяжелые времена и были драматические и трагические ошибки, которые никогда нельзя повторить", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе для граждан Польши.