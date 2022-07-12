Розвідка підслухала росіянина: Якщо в тил доберуся, то назад на війну не поїду

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення про те, як російські військові уникають повернення на війну в Україну.

Джерело: ГУР

Деталі: Чоловік на записі розмови каже, що якщо дістанеться до тилу, что вже не поїде назад.

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Його дружина натомість переповідає розповідь подруги про те, як зі сторони Бєлгорода багато військових написали рапорти на повернення додому, але їх все одно повезли в Україну. Вояки вистрибували з машин і тікали 15 кілометрів, дзвонили родичам, аби ті писали заяви в прокуратуру.

За словами жінки, там люди "підняли бучу" – і вони так будуть. Мовляв, уже "двіж пішов", щоб чоловіків захистити.