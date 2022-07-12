Розвідка підслухала росіянина: Якщо в тил доберуся, то назад на війну не поїду

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення про те, як російські військові уникають повернення на війну в Україну.

Джерело: ГУР

Деталі: Чоловік на записі розмови каже, що якщо дістанеться до тилу, что вже не поїде назад.

Його дружина натомість переповідає розповідь подруги про те, як зі сторони Бєлгорода багато військових написали рапорти на повернення додому, але їх все одно повезли в Україну. Вояки вистрибували з машин і тікали 15 кілометрів, дзвонили родичам, аби ті писали заяви в прокуратуру.

За словами жінки, там люди "підняли бучу" – і вони так будуть. Мовляв, уже "двіж пішов", щоб чоловіків захистити.