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Разведка подслушала россиянина: Если в тыл доберусь, то назад на войну не поеду

Елена РощинаВторник, 12 июля 2022, 12:01

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехват о том, как российские военные избегают возвращения на войну в Украину.

Источник: ГУР

Детали: Мужчина на записи разговора говорит, что если доберется до тыла, уже не поедет обратно.

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Его жена пересказывает рассказ подруги о том, как со стороны Белгорода многие военные написали рапорты на возвращение домой, но их все равно повезли в Украину. Вояки выпрыгивали из машин и бежали 15 километров, звонили родственникам, чтобы те писали заявления в прокуратуру.

По словам женщины, там люди "подняли бучу" – и они так будут. Мол, уже "движ пошел", чтобы мужчин защитить.

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Темы: Росcиявойнаразведка
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