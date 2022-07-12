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З російського полону звільнили п’ятьох українців, серед них троє цивільних

Олександр ШумілінВівторок, 12 липня 2022, 13:30
З російського полону звільнили п’ятьох українців, серед них троє цивільних

З російського полону звільнили п’ятьох українців, серед яких військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.

Джерело: повідомлення ГУР України

Дослівно: "В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів".

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Деталі: Повідомляється, що звільнили військовослужбовця ЗСУ, колишнього співробітника поліції та трьох цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

Обставини звільнення не наводяться.

Теми: полоненіРосія
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