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Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди них трое гражданских

Александр ШумилиВторник, 12 июля 2022, 13:30

Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.

Источник: сообщение ГУР Украины

Дословно: "В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов".

Подробности: Сообщается, что освободили военнослужащего ВСУ, бывшего сотрудника полиции и трех гражданских лиц. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение.

Обстоятельства освобождения не приводятся.

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Темы: пленныеРосcия
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