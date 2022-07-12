Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди них трое гражданских

Александр ШумилинВторник, 12 июля 2022, 13:30
Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди них трое гражданских

Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.

Источник: сообщение ГУР Украины

Дословно: "В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов".

Реклама:

Подробности: Сообщается, что освободили военнослужащего ВСУ, бывшего сотрудника полиции и трех гражданских лиц. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение.

Обстоятельства освобождения не приводятся.

Темы: пленныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
пленные
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: