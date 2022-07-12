Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди них трое гражданских
Вторник, 12 июля 2022, 13:30
Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.
Источник: сообщение ГУР Украины
Дословно: "В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов".
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Подробности: Сообщается, что освободили военнослужащего ВСУ, бывшего сотрудника полиции и трех гражданских лиц. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение.
Обстоятельства освобождения не приводятся.