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Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 14:21

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомогу.

Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І решта включатиме повну суму допомоги, яка була узгоджена Європейською радою на відновлення України. Технічна робота щодо другого траншу ведеться, щоб надати його якомога швидше", - сказала вона.

Журналісти уточнили, чи йдеться саме про суму у 8 мільярдів і отримали підтвердження: "Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка складає 8 мільярдів євро".

На питання про те, чи не затримає літній період відпусток в інституціях ЄС роботу над другим траншем, в Єврокомісії запевнили, що цього не буде.

"Перший транш затверджений менше ніж через два місяці після того, як ми вперше анонсували плани щодо його надання. Так в Європі період відпусток, але інституції функціонують, Єврокомісія продовжує роботу протягом літа. Тому ми сподіваємося, що рішення про другий транш буде якомога швидше", - сказала речниця.

Слід зазначити, що рішення про надання макрофіну має затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. До вересня пленарних сесій Європарламенту не заплановано.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 12 липня Рада ЄС затвердила рішення про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.

Теми: ЄСУкраїнагроші
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