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Второй транш макрофина ЕС для Украины составит 8 млрд евро

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 14:21

Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины будет составлять 8 миллиардов евро, то есть всю оставшуюся сумму, предусмотренную новым пакетом помощь.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Важно подчеркнуть, что мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной макрофинансовой помощи. И остальные будут включать полную сумму помощи, которая была согласована Европейским советом на восстановление Украины. Техническая работа по второму траншу ведется, чтобы предоставить его как можно скорее", - сказала она.

Журналисты уточнили, речь идет именно о сумме в 8 миллиардов и получили подтверждение: "Мы работаем над второй частью макрофинансовой помощи, которая составляет 8 миллиардов евро".

На вопрос о том, не задержит ли летний период отпусков в институтах ЕС работу над вторым траншем, в Еврокомиссии заверили, что этого не будет.

"Первый транш утвержден менее чем через два месяца после того, как мы впервые анонсировали планы по его предоставлению. Так в Европе период отпусков, но институты функционируют, Еврокомиссия продолжает работу в течение лета. Поэтому мы надеемся, что решение о втором транше будет как можно скорее", - сказала спикера.

Следует отметить, что решение о предоставлении макрофина должно утвердить Европейский парламент и Совет ЕС. До сентября пленарные сессии Европарламента не запланированы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 12 июля Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Темы: ЕСУкраинаденьги
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