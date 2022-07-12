Учасник ток-шоу про одруження вбив і розчленував кохану - поліція

На Київщини поліція затримала учасника ток-шоу про одруження, який порізав партнерку на шматки та ночами розвозив рештки її тіла по смітниках.

Джерело: пресслужба поліції Київщини у Facebook з посиланням на заяву очільника поліції області Андрія Нєбитова

Деталі: На початку березня на Обухівщині правоохоронці виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Поліцейські почали розслідування і поширили інформацію у ЗМІ. Через деякий час про зникнення своєї подруги повідомила панянка, яка впізнала брендову сукню серед речей загиблої.

Правоохоронці встановили, що 39-річна уродженка Краматорська навесні 2022 року приїхала з Польщі на Київщину й оселилась в приватному будинку разом із 36-річним адвокатом.

Дослівно: "Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду. Під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої".

Деталі: За словами чоловіка, він задушив свою кохану під час сварки, а потім намагався сховати тіло. Зловмисник перебуває в ізоляторі. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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За словами очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, підозрюваний є не лише успішним адвокатом, а й брав участь у ток-шоу про одруження.