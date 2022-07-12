Участник ток-шоу о браке убил и разчленил любимую - полиция

В Киевской области полиция задержала участника ток-шоу о женитьбе, который разрезал спутницу на куски и по ночам развозил остатки ее тела по мусорникам.

Источник: пресс-служба полиции Киевщины в Facebook со ссылкой на заявление главы полиции области Андрея Небитова

Детали: В начале марта на Обуховщине правоохранители обнаружили дорожный чемодан с частями женского тела. Полицейские начали расследование и распространили информацию в СМИ. Через некоторое время об исчезновении своей подруги сообщила женщина, которая узнала брендовое платье среди вещей погибшей.

Правоохранители установили, что 39-летняя уроженка Краматорска весной 2022 года приехала из Польши в Киевскую область и поселилась в частном доме вместе с 36-летним адвокатом.

Дословно: "Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после исчезновения женщины несколько дней подряд мужчина выносил из дома подозрительные вещи и методично выбрасывал их в разные места, пытаясь избежать камер видеонаблюдения. Во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике обнаружили органы убитой женщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почку, матку и сердце погибшей".

Детали: По словам мужчины, он задушил свою любимую во время ссоры, а затем пытался спрятать тело. Злоумышленник находится в изоляторе. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, подозреваемый является не только успешным адвокатом, но и участвовал в ток-шоу о браке.