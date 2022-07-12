Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

10 тысяч долларов за влияние на судей: в Киеве задержан экс-нардеп

Валентина РоманенкоВторник, 12 июля 2022, 16:27
фото полиции

В Киеве задержан бывший народный депутат Украины, подозреваемый в требовании 10 тысяч долларов США за влияние на суд.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, источник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева задержан бывший народный депутат Украины по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями".

Детали: Правоохранители традиционно не называют фамилию экс-нардепа, но по данным УП, речь идет об Артуре Билоусе (был нардепом III созыва Верховной Рады от "Народно-демократической партии")

Согласно материалам следствия, бывший народный депутат потребовал от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США, обещая повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов г. Киева и апелляционного.

Указано, что экс-народный избранник был задержан с поличным при получении части неправомерной выгоды в сумме 92 500 гривен.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Следственные действия продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: Киевпрокуратура
Главное сегодня

Растрата 400 миллионов: экс-главе АРМА сообщили о подозрении

Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

Кулеба: переговоры о разблокировании зерна находятся в финальной фазе

На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм – сводка

картыISW назвал направления, на которых российские оккупанты провалили наступления и штурмы

видео, обновлено от 00.36Оккупанты заявили о массированном ударе ВСУ по ПВО возле Луганска

Все новости...
Киев
В Киеве разоблачили торговцев оружием: изъяли 15 автоматов
В Киеве нечем дышать: спасатели назвали причину запаха гари
Под Киевом мужчина не смог купить спиртное и начал стрелять по полицейским
Последние новости
13:01
Ярмоленко перешел в клуб из ОАЭ, возглавляемый Ребровым
12:46
ЕС начинает обсуждать новые санкции против России - СМИ
12:45
Россия отказывается вернуть 400 лизинговых самолетов – медиа
12:41
Россияне дезертируют из-за артобстрелов со стороны ВСУ - Запорожская ОВА
12:39
Силовики разоблачили дельцов, пытавшихся "нажиться" на переселенцах
12:37
Уничтожение дел в ДБР: бюро заявило об информатаке и открыло производство
12:01
фотоПса Патрона наградили две ветеранские организации США
11:51
Глава МИД Германии не видит возможности для переговоров с Россией
11:49
Инфляция в Германии начала замедляться
11:29
Оккупанты начали новую волну скрытой мобилизации в Мариуполе - советник мэра
Все новости...