10 тысяч долларов за влияние на судей: в Киеве задержан экс-нардеп

В Киеве задержан бывший народный депутат Украины, подозреваемый в требовании 10 тысяч долларов США за влияние на суд.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, источник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева задержан бывший народный депутат Украины по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями".

Детали: Правоохранители традиционно не называют фамилию экс-нардепа, но по данным УП, речь идет об Артуре Билоусе (был нардепом III созыва Верховной Рады от "Народно-демократической партии")

Согласно материалам следствия, бывший народный депутат потребовал от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США, обещая повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов г. Киева и апелляционного.

Указано, что экс-народный избранник был задержан с поличным при получении части неправомерной выгоды в сумме 92 500 гривен.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Следственные действия продолжаются.