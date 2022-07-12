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Делегації України, Росії, Туреччини та ООН зустрінуться в Стамбулі щодо розблокування зерна

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 17:18

Військові делегації з Туреччини, Росії, України та представники ООН зберуться в середу в Стамбулі, щоб обговорити розблокування експорту українського зерна.

Про це заявив у вівторок міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Акар сказав, що делегація міністерства оборони Туреччини раніше відвідала Москву та Київ для обговорення проблеми, яка вже призвела до глобальної продовольчої кризи.

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Він додав, що зустрічі дали позитивні результати.

Чотиристороння зустріч відбудеться у Стамбулі 13 липня.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським, у яких обговорили  проблеми вивезення зерна з України і необхідність створити коридори у Чорному морі. 

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5 липня Ердоган заявив, що в наступні дні "посилить переговори" щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом і очікує на прогрес "протягом десяти днів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на швидку домовленість про гуманітарні коридори для зерна. Кулеба розповів, що перемовини зосереджені на тому, якими саме маршрутами може відбуватися рух і як убезпечити судна. 

Теми: зерноУкраїнаТуреччинаРосія
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