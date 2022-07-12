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Делегации Украины, России, Турции и ООН встретятся в Стамбуле по разблокированию зерна

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 17:18

Военные делегации из Турции, России, Украины и представители ООН соберутся в среду в Стамбуле, чтобы обсудить разблокировку экспорта украинского зерна.

Об этом заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Акар сказал, что делегация министерства обороны Турции ранее посетила Москву и Киев для обсуждения проблемы, которая уже привела к глобальному продовольственному кризису.

Он добавил, что встречи принесли положительные результаты.

Четырехсторонняя встреча состоится в Стамбуле 13 июля.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обсудившие проблемы вывоза зерна из Украины и необходимость создать коридоры в Черном море.

5 июля Эрдоган заявил, что в последующие дни "усилит переговоры" по разблокированию экспорта зерна из Украины морским путем и ожидает прогресса "в течение десяти дней".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на скорую договоренность о гуманитарных коридорах для зерна. Кулеба рассказал, что переговоры сосредоточены на том, по каким именно маршрутам может происходить движение и как обезопасить суда.

Темы: зерноУкраинаТурцияРосcия
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