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Іспанія готова передати Україні танки Leopard та БТР M113 - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 17:27

Уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

Про це повідомив іспанський інтернет-портал InfoDefensa, пише "Європейська правда".

Згідно з джерелами видання, відповідальні за оборону наразі вивчають можливість передачі одиниць цієї зброї уряду України у відповідь на неодноразові запити Києва. Рішення стане поворотним щодо типу військової допомоги, яку уряд Педро Санчеса надає Україні, оскільки дотепер вона в основному обмежувалась оборонними матеріалами та легким озброєнням, пише видання.

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Операція з передачі Києву цієї військової техніки може бути побудована "трикутником". Після того, як Leopard 2A4 та M113 перейдуть у власність України, український уряд профінансує їх оновлення та модернізацію на території Іспанії за рахунок коштів Європейського фонду миру ЄС. Для цього необхідно буде укласти контракт з іспанськими компаніями.

Завершальним етапом стане перекидання техніки у зону бойових дій.

Група українських експертів відвідала Іспанію в останні два тижні, щоб оглянути стан техніки та визначити рівень необхідності оновлення та модернізації. 

Згідно з іспанськими джерелами, системи озброєнь, які будуть передані Україні, не використовуються та перебувають на зберіганні.

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Джерела заявили, що наразі передчасно говорити щодо обсягу фінансування модернізації озброєння та часових рамок передачі.

Однак, повна операція може коштувати щонайменше від 5 до 15 мільйонів євро, а поставка може тривати до кінця року. Ціна залежатиме від обраного рівня модернізації та проблеми пошуку необхідних запасних частин до бронетехніки.

Для передачі озброєння необхідна буде також згода від Німеччини та Сполучених Штатів.

У минулому місяці влада Німеччини вже відкинула пропозицію Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2A4 після їх модернізації.

Ще 5 червня видання El Pais повідомило, що Іспанія хоче поставити Україні німецькі основні бойові танки Leopard 2 A4. Тоді йшлося про близько 40 танків, які можуть бути відремонтовані та передані українській армії.

Досі країни Заходу відмовлялися поставляти Україні танки західного зразка. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що через побоювання втягнення у війну з Росією країни Заходу мали домовленість не надавати Україні певні види зброї.

Теми: ІспаніяУкраїназброявійна
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