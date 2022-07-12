Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Испания готова передать Украине танки Leopard и БТР M113 - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 17:27

Правительство Испании готовится передать Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113, находящихся на вооружении испанской армии.

Об этом сообщил испанский интернет-портал InfoDefensa, пишет "Европейская правда".

Согласно источникам издания, ответственные за оборону изучают возможность передачи единиц этого оружия правительству Украины в ответ на неоднократные запросы Киева. Решение станет поворотным по типу военной помощи, которую правительство Педро Санчеса оказывает Украине, поскольку до сих пор она в основном ограничивалась оборонными материалами и легким вооружением, пишет издание.

Операция по передаче Киеву этой военной техники может быть построена "треугольником". После того, как Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, украинское правительство профинансирует их обновление и модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда мира ЕС. Для этого нужно будет заключить договор с испанскими компаниями.

Завершающим этапом станет перекидывание техники в зону боевых действий.

Группа украинских экспертов посетила Испанию за последние две недели, чтобы осмотреть состояние техники и определить уровень необходимости обновления и модернизации.

Согласно испанским источникам, системы вооружений, которые будут переданы Украине, не используются и находятся на хранении.

Источники заявили, что пока преждевременно говорить об объеме финансирования модернизации вооружения и временных рамкак передачи.

ВИДЕО ДНЯ
Однако полная операция может стоить по меньшей мере от 5 до 15 миллионов евро, а поставка может длиться до конца года. Цена зависит от выбранного уровня модернизации и проблемы поиска необходимых запасных частей к бронетехнике.

Для передачи вооружения необходимо также согласие от Германии и Соединенных Штатов.

В прошлом месяце власти Германии уже отвергли предложение Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

Еще 5 июня издание El Pais сообщило, что Испания хочет поставить Украине германские основные боевые танки Leopard 2 A4. Тогда речь шла о 40 танках, которые могут быть отремонтированы и переданы украинской армии.

До сих пор страны Запада отказывались поставлять Украину танки западного образца. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за опасений втягивания в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды оружия.

Темы: ИспанияУкраинаоружиевойна
Главное сегодня

Германия полностью перестанет покупать российский уголь 1 августа, а нефть – 31 декабря

Россияне дезертируют из-за артобстрелов со стороны ВСУ - Запорожская ОВА

Растрата 400 миллионов: экс-главе АРМА сообщили о подозрении

Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

Кулеба: переговоры о разблокировании зерна находятся в финальной фазе

На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм – сводка

Все новости...
Испания
Киев стал побратимом Мадрида – Кличко
Глава МИД Испании: вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не встает
Испанская сеть Mango откажется от прямых продаж в РФ и передаст свои магазины франчайзи
Последние новости
13:56
"Роскосмос" откажется от полетов на Луну
13:37
В Молдову подальше от армии за $10 тысяч: разоблачена преступная схема
13:22
Германия полностью перестанет покупать российский уголь 1 августа, а нефть – 31 декабря
13:13
90-ые приближаются. Российское правительство готово вернуть бартер вместо долларов
13:01
видеоЯрмоленко перешел в клуб из ОАЭ, возглавляемый Ребровым
12:46
ЕС начинает обсуждать новые санкции против России - СМИ
12:45
Россия отказывается вернуть 400 лизинговых самолетов – медиа
12:41
Россияне дезертируют из-за артобстрелов со стороны ВСУ - Запорожская ОВА
12:39
Силовики разоблачили дельцов, пытавшихся "нажиться" на переселенцах
12:37
Уничтожение дел в ДБР: бюро заявило об информатаке и открыло производство
Все новости...