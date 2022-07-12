Испания готова передать Украине танки Leopard и БТР M113 - СМИ
Правительство Испании готовится передать Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113, находящихся на вооружении испанской армии.
Об этом сообщил испанский интернет-портал InfoDefensa, пишет "Европейская правда".
Согласно источникам издания, ответственные за оборону изучают возможность передачи единиц этого оружия правительству Украины в ответ на неоднократные запросы Киева. Решение станет поворотным по типу военной помощи, которую правительство Педро Санчеса оказывает Украине, поскольку до сих пор она в основном ограничивалась оборонными материалами и легким вооружением, пишет издание.
Завершающим этапом станет перекидывание техники в зону боевых действий.
Группа украинских экспертов посетила Испанию за последние две недели, чтобы осмотреть состояние техники и определить уровень необходимости обновления и модернизации.
Согласно испанским источникам, системы вооружений, которые будут переданы Украине, не используются и находятся на хранении.
Источники заявили, что пока преждевременно говорить об объеме финансирования модернизации вооружения и временных рамкак передачи.
Для передачи вооружения необходимо также согласие от Германии и Соединенных Штатов.
В прошлом месяце власти Германии уже отвергли предложение Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.
Еще 5 июня издание El Pais сообщило, что Испания хочет поставить Украине германские основные боевые танки Leopard 2 A4. Тогда речь шла о 40 танках, которые могут быть отремонтированы и переданы украинской армии.
До сих пор страны Запада отказывались поставлять Украину танки западного образца. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за опасений втягивания в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды оружия.