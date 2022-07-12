Испания готова передать Украине танки Leopard и БТР M113 - СМИ

Правительство Испании готовится передать Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113, находящихся на вооружении испанской армии.

Об этом сообщил испанский интернет-портал InfoDefensa, пишет "Европейская правда".

Согласно источникам издания, ответственные за оборону изучают возможность передачи единиц этого оружия правительству Украины в ответ на неоднократные запросы Киева. Решение станет поворотным по типу военной помощи, которую правительство Педро Санчеса оказывает Украине, поскольку до сих пор она в основном ограничивалась оборонными материалами и легким вооружением, пишет издание.

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Операция по передаче Киеву этой военной техники может быть построена "треугольником". После того, как Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, украинское правительство профинансирует их обновление и модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда мира ЕС. Для этого нужно будет заключить договор с испанскими компаниями.

Завершающим этапом станет перекидывание техники в зону боевых действий.

Группа украинских экспертов посетила Испанию за последние две недели, чтобы осмотреть состояние техники и определить уровень необходимости обновления и модернизации.

Согласно испанским источникам, системы вооружений, которые будут переданы Украине, не используются и находятся на хранении.

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Источники заявили, что пока преждевременно говорить об объеме финансирования модернизации вооружения и временных рамкак передачи.

Однако полная операция может стоить по меньшей мере от 5 до 15 миллионов евро, а поставка может длиться до конца года. Цена зависит от выбранного уровня модернизации и проблемы поиска необходимых запасных частей к бронетехнике.

Для передачи вооружения необходимо также согласие от Германии и Соединенных Штатов.

В прошлом месяце власти Германии уже отвергли предложение Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

Еще 5 июня издание El Pais сообщило, что Испания хочет поставить Украине германские основные боевые танки Leopard 2 A4. Тогда речь шла о 40 танках, которые могут быть отремонтированы и переданы украинской армии.

До сих пор страны Запада отказывались поставлять Украину танки западного образца. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за опасений втягивания в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды оружия.