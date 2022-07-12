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Росіяни відрядили на Донбас організаторів "референдума", на півдні їм бракує кадрів - джерела

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 17:42
Росіяни відрядили на Донбас організаторів референдума, на півдні їм бракує кадрів - джерела
Фото илюстративне

Росіяни відрядили в ОРДЛО працівників виборчої комісії Ростовської області для підготовки "референдуму", натомість на окупованих частинах півдня України окупанти не можуть знайти необхідних організаторів.

Джерело: співрозмовники УП у розвідці

Пряма мова: "До регіонів окупованих  Донецької то Луганської областей відрядили 14 працівників виборчої комісії Ростовської області для підготовки "референдуму".

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Курує процес заступник голови ЦВК РФ Микола Булаєв. Діяльність виборчої комісії була  профінансована з російського бюджету".

Деталі: У розвідці вказують, що у Ростові 8-9 липня провели тренінги з питань підготовки "референдуму" по приєднанню до РФ. Станом на липень в окупованих Луганській та частині Донецької областей створено 77 "виборчих дільниць" для проведенян "референдуму".

Водночас щодо окупованих частин у південних областях України окупанти провалюють темпи підготовки. Наразі не зафіксовано кураторів та робочої групи по підготовці виборчих комісій у Херсонській та Запорізькій областях, розповіли у розвідці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Раніше російське видання "Коммерсантъ" повідомляло, що в Адміністрації президента Росії хочуть, щоб спільники окупантів на сході України були готові до проведення незаконних "референдумів" до серпня.

Теми: Росіяанексія
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