Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни відрядили на Донбас організаторів "референдума", на півдні їм бракує кадрів - джерела

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 17:42
Фото илюстративне

Росіяни відрядили в ОРДЛО працівників виборчої комісії Ростовської області для підготовки "референдуму", натомість на окупованих частинах півдня України окупанти не можуть знайти необхідних організаторів.

Джерело: співрозмовники УП у розвідці

Пряма мова: "До регіонів окупованих  Донецької то Луганської областей відрядили 14 працівників виборчої комісії Ростовської області для підготовки "референдуму".

Курує процес заступник голови ЦВК РФ Микола Булаєв. Діяльність виборчої комісії була  профінансована з російського бюджету".

Деталі: У розвідці вказують, що у Ростові 8-9 липня провели тренінги з питань підготовки "референдуму" по приєднанню до РФ. Станом на липень в окупованих Луганській та частині Донецької областей створено 77 "виборчих дільниць" для проведенян "референдуму".

Водночас щодо окупованих частин у південних областях України окупанти провалюють темпи підготовки. Наразі не зафіксовано кураторів та робочої групи по підготовці виборчих комісій у Херсонській та Запорізькій областях, розповіли у розвідці.

Передісторія: Раніше російське видання "Коммерсантъ" повідомляло, що в Адміністрації президента Росії хочуть, щоб спільники окупантів на сході України були готові до проведення незаконних "референдумів" до серпня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяанексія
Головне сьогодні

Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а нафту – 31 грудня

Росіяни дезертують через артобстріли з боку ЗСУ - Запорізька ОВА

Розтрата 400 мільйонів: ексголові АРМА повідомили про підозру

Білоруський прикордонник під обстрілами своїх пробрався в Україну, щоб воювати з РФ

Кулеба: переговори про розблокування зерна перебувають у фінальній фазі

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм – зведення

Усі новини...
Росія
ЄС у жовтні ухвалить законодавство для конфіскації російських активів – єврокомісар
Делегації України, Росії, Туреччини та ООН зустрінуться в Стамбулі щодо розблокування зерна
Перші 10 росіян подалися на отримання візи в Україну
Останні новини
14:13
Ворог обстріляв Миколаївщину з РСЗВ: загинули 5 людей - ОП
13:58
Пушилін заявив, що смертна кара в "ДНР" буде через розстріл, а дату не називатимуть
13:56
"Роскосмос" відмовиться від польотів на Місяць
13:39
Єврокомісія визначилася, як відбуватиметься транзит до Калінінграда через Литву - ЗМІ
13:37
До Молдови подалі від армії за $10 тисяч: викрито злочинну схему
13:22
Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а нафту – 31 грудня
13:13
90-ті наближаються. Російський уряд готовий повернути бартер замість доларів
13:01
відеоЯрмоленко перейшов у клуб з ОАЕ, який очолює Ребров
12:46
ЄС починає обговорювати нові санкції проти Росії - ЗМІ
12:45
Росія відмовляється повернути 400 лізингових літаків – медіа
Усі новини...