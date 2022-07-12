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Россияне отправили на Донбасс организаторов "референдума", на юге им не хватает кадров - источники

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 17:42
Россияне отправили на Донбасс организаторов референдума, на юге им не хватает кадров - источники
Фото иллюстративное

Россияне отправили в ОРДЛО работников избирательной комиссии Ростовской области для подготовки "референдума". На оккупированных частях юга Украины оккупанты не могут найти необходимых организаторов.

Источник: собеседники УП в разведке

Прямая речь: "В регионы оккупированные Донецкой и Луганской областей отправили 14 работников избирательной комиссии Ростовской области для подготовки "референдума".

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Курирует процесс заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев. Деятельность избирательной комиссии была профинансирована из российского бюджета.

Детали: В разведке указывают, что в Ростове 8-9 июля провели тренинги по подготовке "референдума" по присоединению к РФ. По состоянию на июль в оккупированных Луганской и части Донецкой областей создано 77 избирательных участков для проведения "референдума".

В то же время по оккупированным частям в южных областях Украины оккупанты проваливают темпы подготовки. Сейчас не зафиксированы кураторы и рабочая группа по подготовке избирательных комиссий в Херсонской и Запорожской областях, рассказали в разведке.

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Предыстория: Ранее российское издание "Коммерсантъ" сообщало, что в Администрации президента России хотят, чтобы сообщники окупантов на востоке Украины были готовы к проведению незаконных "референдумов" к августу.

Темы: Росcияаннексия
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