Россияне отправили в ОРДЛО работников избирательной комиссии Ростовской области для подготовки "референдума". На оккупированных частях юга Украины оккупанты не могут найти необходимых организаторов.

Источник: собеседники УП в разведке

Прямая речь: "В регионы оккупированные Донецкой и Луганской областей отправили 14 работников избирательной комиссии Ростовской области для подготовки "референдума".

Реклама:

Курирует процесс заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев. Деятельность избирательной комиссии была профинансирована из российского бюджета.

Детали: В разведке указывают, что в Ростове 8-9 июля провели тренинги по подготовке "референдума" по присоединению к РФ. По состоянию на июль в оккупированных Луганской и части Донецкой областей создано 77 избирательных участков для проведения "референдума".

В то же время по оккупированным частям в южных областях Украины оккупанты проваливают темпы подготовки. Сейчас не зафиксированы кураторы и рабочая группа по подготовке избирательных комиссий в Херсонской и Запорожской областях, рассказали в разведке.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Ранее российское издание "Коммерсантъ" сообщало, что в Администрации президента России хотят, чтобы сообщники окупантов на востоке Украины были готовы к проведению незаконных "референдумов" к августу.