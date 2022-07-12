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В Україні затримали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув кордон - ЗМІ

Валентина РоманенкоВівторок, 12 липня 2022, 18:53
прикордоння Волині біля РБ. ілюстративне фото "Радіо Свобода"

В Україні затримали білоруського прикордонника за незаконний перетин кордону, суд покарав його дводобовим арештом.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: За даними видання, інцидент стався 29 червня, але про нього стало відомо після опублікування відповідного рішення суду.

Громадянин Білорусі, який проходить службу в Брестській прикордонній групі на посаді офіцера матеріального забезпечення, перетнув кордон поза пунктом пропуску на території Шацької громади Ковельського району Волинської області за напрямком Дубок (Білорусь) — Хрипськ (Україна). Його затримав патруль українських прикордонників, які склали акт про адміністративне порушення.

Незаконний перетин кордону поза пунктом пропуску карається штрафом у розмірі від 3400 до 8500 гривень або арештом на строк до 15 діб із конфіскацією засобів, за допомогою яких було скоєно порушення.

За рішенням суду білоруського прикордонника було засуджено до двох діб арешту з 29 червня. Він також мав сплатити судовий збір у розмірі 496 гривень.

Водночас у рішенні суду відстутні пояснення білоруського прикордонника - як, навіщо і чому він перетнув білорусько-український кордон.

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У свою чергу, Державний прикордонний комітет Білорусі 12 липня повідомив, що інцидентів з прикордонниками не було: мовляв, жоден білоруський прикордонник не перетинав кордон з Україною, повідомляє РС.

"Українська правда" також звернулася до Державної прикордонної служби України з проханням про коментар.

Теми: БілорусьПрикордонна служба
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