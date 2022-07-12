В Украине задержан белорусский пограничник, незаконно пересекший границу - СМИ

В Украине задержали белорусского пограничника за незаконное пересечение границы, суд покарал его двухсуточным арестом.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: По данным издания, инцидент произошел 29 июня, но о нем стало известно после публикации соответствующего решения суда.

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Гражданин Беларуси, проходящий службу в Брестской погрангруппе в должности офицера материального обеспечения, пересек границу вне пункта пропуска на территории Шацкой общины Ковельского района Волынской области по направлению Дубок (Беларусь) — Хрипск (Украина). Он был задержан патрулем украинских пограничников, которые составили акт об административном нарушении.

Незаконное пересечение границы вне пункта пропуска наказывается штрафом в размере от 3400 до 8500 гривен либо арестом на срок до 15 суток с конфискацией средств, с помощью которых было совершено нарушение.

По решению суда белорусский пограничник был приговорен к двум суткам ареста с 29 июня. Он также должен был уплатить судебный сбор в размере 496 гривен.

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В то же время в решении суда отсутствуют объяснения белорусского пограничника - как, зачем и почему он пересек белорусско-украинскую границу.

В свою очередь Государственный пограничный комитет Беларуси 12 июля сообщил, что инцидентов с пограничниками не было: мол, ни один белорусский пограничник не пересекал границу с Украиной, сообщает РС.

"Украинская правда" также обратилась в Государственную пограничную службу Украины с просьбой о комментарии.