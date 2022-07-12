Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС може надати Україні ще 500 млн євро військової допомоги

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 19:42
ЄС може надати Україні ще 500 млн євро військової допомоги
Стефано Санніно. фото з Твіттера

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні п’ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на засіданні комітетів із оборони та зовнішньої політики Європейського парламенту заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно.

"З початку вторгнення ми надали два мільярди євро військової допомоги Україні через Європейський фонд забезпечення миру, зокрема першу в історії можливість надання летальної зброї. І ми зараз обговорюємо можливість п’ятого траншу в розмірі 500 мільйонів євро", – сказав Санніно.

Реклама:

Він наголосив, що Європейський Союз "залишається сильним і єдиним перед лицем російської агресії", а також готовий координувати військову допомогу Україні у межах формату "Рамштайн".

Нагадаємо, наприкінці травня Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду забезпечення миру в розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
“Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість”. Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп’янська
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: