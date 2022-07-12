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ЄС може надати Україні ще 500 млн євро військової допомоги

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 19:42
Стефано Санніно. фото з Твіттера

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні п’ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на засіданні комітетів із оборони та зовнішньої політики Європейського парламенту заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно.

"З початку вторгнення ми надали два мільярди євро військової допомоги Україні через Європейський фонд забезпечення миру, зокрема першу в історії можливість надання летальної зброї. І ми зараз обговорюємо можливість п’ятого траншу в розмірі 500 мільйонів євро", – сказав Санніно.

Він наголосив, що Європейський Союз "залишається сильним і єдиним перед лицем російської агресії", а також готовий координувати військову допомогу Україні у межах формату "Рамштайн".

Нагадаємо, наприкінці травня Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду забезпечення миру в розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

Теми: війна
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