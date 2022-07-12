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ЕС может предоставить Украине еще 500 млн евро военной помощи

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 19:42
ЕС может предоставить Украине еще 500 млн евро военной помощи
Стефано Саннино. фото из Твиттера

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине пятого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на заседании комитетов по обороне и внешней политике Европейского парламента заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино.

"С начала вторжения мы предоставили два миллиарда евро военной помощи Украине через Европейский фонд обеспечения мира, в частности, первую в истории возможность предоставления летального оружия. И мы сейчас обсуждаем возможность пятого транша в размере 500 миллионов евро", – сказал Саннино.

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Он подчеркнул, что Европейский Союз "остается сильным и единственным перед лицом российской агрессии", а также готов координировать военную помощь Украине в рамках формата "Рамштайн".

Напомним, в конце мая Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда обеспечения мира в размере 500 млн. евро, которые позволят ЕС поддержать украинскую армию вооружением.

Предыдущие транши помощи ЕС согласовали 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

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Темы: война
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