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Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з Росією в дослідженні Марса

Вівторок, 12 липня 2022, 21:49

Рада Європейського комічного агентства (ESA) у вівторок ухвалила рішення припинити співпрацю з російським космічним агентством "Роскосмос" щодо місії ExoMars-2022, спрямованої на дослідження Марса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву генеральний директора ESA Йозефа Ашбахера.

"Рада уповноважила мене припинити досі призупинену співпрацю з "Роскосмосом" щодо місії ExoMars Rover and Surface Platform", – зазначив Ашбахер, додавши, що подробиці співпраці з партнерами в космічній сфері розкриє 20 липня.

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Генеральний директор "Роскосмоса" Дмітрій Рогозін заявив, що говорити з Європою про дослідження Марсу немає сенсу, оскільки "їхні уряди прагнуть убити якнайбільше росіян та українців, забезпечуючи хунту в Києві смертоносною зброєю".

Він заявив, що "Роскосмос"  докладе всіх зусиль для повернення з Італії російського марсіанського модуля.

"А я своєю чергою даю команду нашому екіпажу на МКС припинити роботу з європейським маніпулятором ERA. Нехай сам Ашбахер зі своїм начальником Боррелем летять у космос і зроблять хоч щось корисне у їхньому житті", – написав він у Telegram.

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Спільна місія "Роскосмоса" і ESA ExoMars була спрямована на дослідження Марса. У її межах у 2016 році було запущено марсіанський науковий орбітальний апарат та демонстраційний десантний модуль "Скіапареллі".

Наступна місія з висадженням ровера ExoMars Rover на поверхню Червоної планети мала відбутися у 2022 році. Але ESA ще в березні відмовилося від співпраці з "Роскосмосом" у розробці місії через російське вторгнення в Україну.

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