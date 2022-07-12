Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с РФ по миссии на Марс

Вторник, 12 июля 2022, 21:49

Совет Европейского комического агентства (ESA) во вторник принял решение прекратить сотрудничество с российским космическим агентством "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022, направленной на исследование Марса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление генерального директора ESA Йозефа Ашбахера.

"Совет уполномочил меня прекратить до сих пор приостановленное сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars Rover and Surface Platform", - отметил Ашбахер, добавив, что подробности сотрудничества с партнерами в космической сфере раскроет 20 июля.

Реклама:

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что говорить с Европой об исследованиях Марса нет смысла, поскольку "их правительства стремятся убить как можно больше россиян и украинцев, обеспечивая хунту в Киеве смертоносным оружием".

Он заявил, что "Роскосмос" приложит все усилия для возвращения из Италии российского марсианского модуля.

"А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-нибудь полезное в их жизни", - написал он в Telegram.

ВИДЕО ДНЯ

Совместная миссия "Роскосмоса" и ESA ExoMars была направлена ​​на исследование Марса. В ее рамках в 2016 году были запущены марсианский научный орбитальный аппарат и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли".

Следующая миссия с высадкой ровера ExoMars Rover на поверхность Красной планеты должна была состояться в 2022 году. Но ESA еще в марте отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" в разработке миссии из-за российского вторжения в Украину.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: