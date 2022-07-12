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Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с РФ по миссии на Марс

Вторник, 12 июля 2022, 21:49

Совет Европейского комического агентства (ESA) во вторник принял решение прекратить сотрудничество с российским космическим агентством "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022, направленной на исследование Марса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление генерального директора ESA Йозефа Ашбахера.

"Совет уполномочил меня прекратить до сих пор приостановленное сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars Rover and Surface Platform", - отметил Ашбахер, добавив, что подробности сотрудничества с партнерами в космической сфере раскроет 20 июля.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что говорить с Европой об исследованиях Марса нет смысла, поскольку "их правительства стремятся убить как можно больше россиян и украинцев, обеспечивая хунту в Киеве смертоносным оружием".

Он заявил, что "Роскосмос" приложит все усилия для возвращения из Италии российского марсианского модуля.

"А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-нибудь полезное в их жизни", - написал он в Telegram.

Совместная миссия "Роскосмоса" и ESA ExoMars была направлена ​​на исследование Марса. В ее рамках в 2016 году были запущены марсианский научный орбитальный аппарат и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли".

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Следующая миссия с высадкой ровера ExoMars Rover на поверхность Красной планеты должна была состояться в 2022 году. Но ESA еще в марте отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" в разработке миссии из-за российского вторжения в Украину.

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