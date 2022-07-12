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Заборона очного навчання під час війни: Зеленський відповів на петицію

Альона Мазуренко Вівторок, 12 липня 2022, 22:05
Заборона очного навчання під час війни: Зеленський відповів на петицію
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію щодо заборони очного навчання під час дії воєнного стану зазначив, що держполітику у сфері освіти визначає парламент і Кабмін. Зеленський звернувся до прем'єра, щоб уряд опрацював викладені у петиції пропозиції.

Джерело: сайт офісу президента

Деталі: У відповіді Зеленський зазначив, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада, а реалізує Кабінет міністрів, Міносвіти та інші центральні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

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Крім того, суб’єкти освітньої діяльності можуть "самостійно, незалежно та відповідально приймати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань".

Відтак, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації.

Зеленський звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

ВІДЕО ДНЯ

Петицію "Заборонити очне навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій" розмістили на сайті 8 червня. 

Вона набрала понад 26,6 тисяч голосів.

Теми: освітапетиціяЗеленськийВоєнний стан
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