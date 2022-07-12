Запрет очного обучения во время войны: Зеленский ответил на петицию
Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию по поводу запрета очного обучения во время действия военного положения отметил, что госполитику в сфере образования определяет парламент и Кабмин. Зеленский обратился к премьеру, чтобы правительство проработало изложенные в петиции предложения.
Источник: сайт офиса президента
Детали: Зеленский отметил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализует Кабмин, Минобразования и другие центральные органы исполнительной власти и местного самоуправления.
Кроме того, субъекты образовательной деятельности могут "самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения по академическим, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам".
Следовательно, областные и Киевская городские военные администрации вместе с учредителями учебных заведений обеспечивают организацию начала учебного года в зависимости от ситуации.
Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.
Петицию "Запретить очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий" разместили на сайте 8 июня.
Она набрала более 26,6 тысячи голосов.