Запрет очного обучения во время войны: Зеленский ответил на петицию

Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию по поводу запрета очного обучения во время действия военного положения отметил, что госполитику в сфере образования определяет парламент и Кабмин. Зеленский обратился к премьеру, чтобы правительство проработало изложенные в петиции предложения.

Источник: сайт офиса президента

Детали: Зеленский отметил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализует Кабмин, Минобразования и другие центральные органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Кроме того, субъекты образовательной деятельности могут "самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения по академическим, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам".

Следовательно, областные и Киевская городские военные администрации вместе с учредителями учебных заведений обеспечивают организацию начала учебного года в зависимости от ситуации.

Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

Петицию "Запретить очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий" разместили на сайте 8 июня.

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