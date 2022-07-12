Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Запрет очного обучения во время войны: Зеленский ответил на петицию

Мазуренко Алена Вторник, 12 июля 2022, 22:05
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию по поводу запрета очного обучения во время действия военного положения отметил, что госполитику в сфере образования определяет парламент и Кабмин. Зеленский обратился к премьеру, чтобы правительство проработало изложенные в петиции предложения.

Источник: сайт офиса президента

Детали: Зеленский отметил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализует Кабмин, Минобразования и другие центральные органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Кроме того, субъекты образовательной деятельности могут "самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения по академическим, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам".

Следовательно, областные и Киевская городские военные администрации вместе с учредителями учебных заведений обеспечивают организацию начала учебного года в зависимости от ситуации.

Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

Петицию "Запретить очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий" разместили на сайте 8 июня.

ВИДЕО ДНЯ

Она набрала более 26,6 тысячи голосов.

Темы: образованиепетицияЗеленскийВоенное положение
Главное сегодня

Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

Кулеба: переговоры о разблокировании зерна находятся в финальной фазе

На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм – сводка

картыISW назвал направления, на которых российские оккупанты провалили наступления и штурмы

видео, обновлено от 00.36Оккупанты заявили о массированном ударе ВСУ по ПВО возле Луганска

Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины

Все новости...
образование
Этнические россияне могут попросить школу о том, чтобы их ребенок изучал русский – образовательный омбудсмен
Кто должен решать, в какой школе учиться детям-переселенцам – объясняет образовательный омбудсмен
ЗНО-2022: стартовал первый этап подтверждения участия в дополнительной сессии
Последние новости
11:29
Оккупанты начали новую волну скрытой мобилизации в Мариуполе - советник мэра
11:27
Дети из Луганщины смогут поступать в школы Днепропетровщины по упрощенной системе
11:23
фотоРоссияне обстреляли село в Сумской области: повреждено жилье
11:12
Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ
11:06
В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе
11:00
Кулеба: переговоры о разблокировании зерна находятся в финальной фазе
10:58
Минагро призывает разблокировать приватизацию спиртзаводов
10:52
обновленоЧасов Яр: количество жертв возросло до 47
10:37
Схема "Калашникова": как российский концерн в обход санкций продает стволы в 44 страны
10:26
На Западе обсуждают ограничение цен на энергоресурсы РФ, чтобы снизить ее доходы
Все новости...