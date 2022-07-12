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Зеленський: У ворога немає сміливості визнати поразку і забратися з України

Мазуренко Альона Вівторок, 12 липня 2022, 22:45
Зеленський фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив, що попри успіх українських бійців та російські втрати, ворог досі не має сміливості, щоб визнати поразку і забратися геть з української землі.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "РФ вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і у них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї батьківщини – на порядки сильніше, ніж будь-які їхні "спецоперації".

Російські солдати, ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов, відверто бояться наших Збройних сил. 139 днів такої війни, майже 20 тижнів так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити тільки на основі бездонних запасів ще старої радянської зброї.

Немає більше у них ані стратегічної сили, ані характеру, ані розуміння, що вони взагалі тут роблять - на нашій землі. Немає і крихти сміливості, щоб визнати поразку і забрати війська з української території".

Деталі: За словами Зеленського, Україна зможе захистись, відбудуватись і реалізувати всі свої зовнішньо-політичні цілі: "Коли заради цього щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обовʼязково".

Теми: ЗеленськийРосіявійнаЗбройні сили
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