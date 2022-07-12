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Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины

Мазуренко Алена Вторник, 12 июля 2022, 22:45
Зеленский фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что несмотря на успех украинских бойцов и российские потери, у врага до сих пор нет смелости, чтобы признать поражение и убраться прочь с украинской земли.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "РФ уж очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей родины – на порядки сильнее, чем любые их спецоперации.

Российские солдаты, мы это знаем из перехвата их разговоров, откровенно боятся наших Вооруженных сил. 139 дней такой войны, почти 20 недель, так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия.

Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают – на нашей земле. Нет и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории".

Детали: По словам Зеленского, Украина сможет защититься, отстроиться и реализовать все свои внешнеполитические цели: "Когда ради этого искренне работают миллионы людей – каждый и каждая на своем уровне – результат будет обязательно".

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаВооруженные силы
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