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Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины

Алена МазуренкоВторник, 12 июля 2022, 22:45
Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины
Зеленский фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что несмотря на успех украинских бойцов и российские потери, у врага до сих пор нет смелости, чтобы признать поражение и убраться прочь с украинской земли.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "РФ уж очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей родины – на порядки сильнее, чем любые их спецоперации.

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Российские солдаты, мы это знаем из перехвата их разговоров, откровенно боятся наших Вооруженных сил. 139 дней такой войны, почти 20 недель, так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия.

Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают – на нашей земле. Нет и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории".

Детали: По словам Зеленского, Украина сможет защититься, отстроиться и реализовать все свои внешнеполитические цели: "Когда ради этого искренне работают миллионы людей – каждый и каждая на своем уровне – результат будет обязательно".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойнаВооруженные силы
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