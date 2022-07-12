Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща може навчати в себе українських військових – міністр оборони

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 23:27
фото: ОП

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок обговорював можливість навчання українських військовослужбовців на польській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

На спільній пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Блащак наголосив, що мир в Україні також є інтересом Польщі.

"Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території", – зазначив він.

За словами Блащака, загальна сума військової допомоги Україні вже перевищує 700 мільйонів доларів. Йдеться про польські переносні зенітні комплекси Piorun та гаубиці Krab та приблизно 250 танків.

Своєю чергою Зеленський від імені українського народу та від себе особисто подякував Польщі за підтримку біженців, які тікають від війни і наголосив на важливості польської військової допомоги для країни, яка бореться з агресором.

Зазначимо, що українські військові вже проходять підготовку у Великій Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Сейм Польщі ухвалив поправки до закону про захист Вітчизни, які полегшать залучення коштів до Фонду забезпечення збройних сил країни.

Також документ запроваджує новий вид служби – добровільну строкову службу терміном на один рік.

Теми: ПольщаУкраїнаЗбройні силивійна
Головне сьогодні

Білоруський прикордонник під обстрілами своїх пробрався в Україну, щоб воювати з РФ

Кулеба: переговори про розблокування зерна перебувають у фінальній фазі

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм – зведення

картиISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

відео, оновлено від 00.36Окупанти заявили про масований удар ЗСУ по ППО біля Луганська

Зеленський: У ворога немає сміливості визнати поразку і забратися з України

Усі новини...
Польща
Міністр оборони Польщі "привіз" Україні САУ Krab – Зеленський
Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"
Зеленський пропонує полякам додаткові права на знак вдячності за підтримку
Останні новини
11:29
Окупанти розпочали нову хвилю прихованої мобілізації в Маріуполі - радник мера
11:29
Розтрата 400 мільйонів: ексголові АРМА повідомили про підозру
11:27
Діти з Луганщини зможуть вступати до шкіл Дніпропетровщини за спрощеною системою
11:23
фото Росіяни обстріляли село на Сумщині: пошкодили житло
11:12
Білоруський прикордонник під обстрілами своїх пробрався в Україну, щоб воювати з РФ
11:06
У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби
11:00
Кулеба: переговори про розблокування зерна перебувають у фінальній фазі
10:58
Мінагро закликає розблокувати приватизацію спиртзаводів
10:52
оновленоЧасів Яр: кількість жертв зросла до 47
10:37
Схема "Калашникова": як російський концерн в обхід санкцій продає стволи у 44 країни
Усі новини...