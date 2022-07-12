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Польша может обучать у себя украинских военных – министр обороны

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 23:27
фото: ОП

Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Киев во вторник обсуждал возможность обучения украинских военнослужащих на польской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

На совместной пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Блащак подчеркнул, что мир в Украине также является интересом Польши.

"Мы также говорили о возможности обучения украинских военных в Польше. Саперов можно готовить, мы все прекрасно знаем, что россияне оставили мины на оккупированной украинской территории, поэтому их нужно убрать. Мы готовы учить украинских военных, чтобы они могли очистить эти территории", – отметил он.

По словам Блащака, общая сумма военной помощи Украине уже превышает 700 миллионов долларов. Речь идет о польских переносных зенитных комплексах Piorun, гаубицах Krab и приблизительно 250 танках.

В свою очередь, Зеленский от имени украинского народа и от себя лично поблагодарил Польшу за поддержку беженцев, бегущих от войны и отметил важность польской военной помощи для страны, которая борется с агрессором.

Отметим, что украинские военные уже проходят подготовку в Великобритании.

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Как сообщалось, Сейм Польши принял поправки в закон о защите Отечества, которые облегчат привлечение средств в Фонд обеспечения вооруженных сил страны.

Также вводится новый вид службы – добровольная срочная служба сроком на один год.

Темы: ПольшаУкраинаВооруженные силывойна
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