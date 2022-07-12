Президент Литви закликав Захід наслідувати його країну – розірвати економічні зв’язки з РФ

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що розрив економічних зв’язків з Росією виявився правильним кроком Вільнюса на тлі шантажу Москви країн Заходу, і закликав їх наслідувати литовський приклад.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа розповів в інтерв’ю LRT.

"Гадаю, що ми багато зробили, аби Литва була більш стійкою до енергетичного та економічного шантажу Росії. І сьогодні, коли я дивлюсь на деякі інші країни Західної Європи, я бачу великий шлях, який Литва пройшла за дещо більший час", – сказав литовський президент.

Він нагадав, що Литва оголосила себе повністю незалежною від російських енергоносіїв, тоді як, приміром, Німеччина розглядає різні варіанти економії енергії в зимовий період.

"Можна чітко побачити, що політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж так звана realpolitik, яка тепер є головним болем деяких західних держав. Я розумію їхнє становище, але це вкотре підтверджує, що Литва пішла правильним шляхом. І чим швидше інші західноєвропейські країни оберуть цей же шлях, тим краще й легше буде для всіх", – підсумував Науседа.

Водночас він переконаний, що Німеччина зможе пережити найскладніші "рік-півтора" і також позбутись залежності від Росії.

"Я сподіваюсь на довготривалу вакцинацію проти Росії. Іншими словами, не буде політиків, які через рік-півтора казатимуть: нам знову потрібно зміцнити відносини (з Росією), оскільки Росія начебто змінилась або пішла на певні поступки. Дуже небезпечно керуватись такими ілюзіями", – додав президент Литви.

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Нагадаємо, відносини Росії та Литви погіршилися після обмеження транзиту до Калінінградської області Росії через санкції ЄС.

За даними ЗМІ, ЄС хотів вивести транзит з-під дії санкцій, щоб не дратувати Росію. Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що жодних поступок Росії в цьому питанні бути не повинно.

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