Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Литви закликав Захід наслідувати його країну – розірвати економічні зв’язки з РФ

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 23:55
Президент Литви закликав Захід наслідувати його країну – розірвати економічні зв’язки з РФ
НАУСЕДА, ФОТО: ЕП

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що розрив економічних зв’язків з Росією виявився правильним кроком Вільнюса на тлі шантажу Москви країн Заходу, і закликав їх наслідувати литовський приклад.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа розповів в інтерв’ю LRT.

"Гадаю, що ми багато зробили, аби Литва була більш стійкою до енергетичного та економічного шантажу Росії. І сьогодні, коли я дивлюсь на деякі інші країни Західної Європи, я бачу великий шлях, який Литва пройшла за дещо більший час", – сказав литовський президент.

Реклама:

Він нагадав, що Литва оголосила себе повністю незалежною від російських енергоносіїв, тоді як, приміром, Німеччина розглядає різні варіанти економії енергії в зимовий період.

"Можна чітко побачити, що політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж так звана realpolitik, яка тепер є головним болем деяких західних держав. Я розумію їхнє становище, але це вкотре підтверджує, що Литва пішла правильним шляхом. І чим швидше інші західноєвропейські країни оберуть цей же шлях, тим краще й легше буде для всіх", – підсумував Науседа.

Водночас він переконаний, що Німеччина зможе пережити найскладніші "рік-півтора" і також позбутись залежності від Росії.

ВІДЕО ДНЯ

"Я сподіваюсь на довготривалу вакцинацію проти Росії. Іншими словами, не буде політиків, які через рік-півтора казатимуть: нам знову потрібно зміцнити відносини (з Росією), оскільки Росія начебто змінилась або пішла на певні поступки. Дуже небезпечно керуватись такими ілюзіями", – додав президент Литви.

Нагадаємо, відносини Росії та Литви погіршилися після обмеження транзиту до Калінінградської області Росії через санкції ЄС.

За даними ЗМІ, ЄС хотів вивести транзит з-під дії санкцій, щоб не дратувати Росію. Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що жодних поступок Росії в цьому питанні бути не повинно.

Читайте також: Російська помста Литві: як Вільнюс реагує на нові погрози Кремля.

Теми: ЛитваРосіяпрезидентекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: