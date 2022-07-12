Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Литвы призвал Запад подражать его стране – разорвать экономические связи с РФ

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 23:55
Президент Литвы призвал Запад подражать его стране – разорвать экономические связи с РФ
НАУСЕДА, ФОТО: ЭП

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что разрыв экономических связей с Россией оказался правильным шагом Вильнюса на фоне шантажа Москвы стран Запада, и призвал их последовать литовскому примеру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Наусед рассказал в интервью LRT.

"Думаю, что мы многое сделали, чтобы Литва была более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие страны Западной Европы, я вижу большой путь, который Литва прошла несколько больше времени", - сказал литовский. президент.

Реклама:

Он напомнил, что Литва объявила себя полностью независимой от российских энергоносителей, в то время как Германия рассматривает различные варианты экономии энергии в зимний период.

"Можно четко увидеть, что политика, которая не питала никаких иллюзий относительно России, сработала гораздо лучше, чем так называемая realpolitik, которая теперь является головной болью некоторых западных государств. Я понимаю их положение, но это еще раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути. И чем быстрее другие западноевропейские страны изберут этот же путь, тем лучше и легче будет для всех", – подытожил Науседа.

В то же время он убежден, что Германия сможет пережить самые сложные "год-полтора" и также избавиться от зависимости от России.

ВИДЕО ДНЯ

"Я надеюсь на долговременную вакцинацию против России. Другими словами, не будет политиков, которые через год-полтора будут говорить: нам снова нужно укрепить отношения (с Россией), поскольку Россия вроде бы изменилась или пошла на определенные уступки. Очень опасно руководствоваться такими иллюзиями", – добавил президент Литвы.

Напомним, отношения России и Литвы ухудшились после ограничения транзита в Калининградскую область России из-за санкций ЕС.

По данным СМИ, ЕС хотел вывести транзит из-под действия санкций, чтобы не раздражать Россию. В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.

Читайте также: Российская месть Литве: как Вильнюс реагирует на новые угрозы Кремля.

Темы: ЛитваРосcияпрезидентэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: