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Президент Литвы призвал Запад подражать его стране – разорвать экономические связи с РФ

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 23:55
НАУСЕДА, ФОТО: ЭП

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что разрыв экономических связей с Россией оказался правильным шагом Вильнюса на фоне шантажа Москвы стран Запада, и призвал их последовать литовскому примеру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Наусед рассказал в интервью LRT.

"Думаю, что мы многое сделали, чтобы Литва была более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие страны Западной Европы, я вижу большой путь, который Литва прошла несколько больше времени", - сказал литовский. президент.

Он напомнил, что Литва объявила себя полностью независимой от российских энергоносителей, в то время как Германия рассматривает различные варианты экономии энергии в зимний период.

"Можно четко увидеть, что политика, которая не питала никаких иллюзий относительно России, сработала гораздо лучше, чем так называемая realpolitik, которая теперь является головной болью некоторых западных государств. Я понимаю их положение, но это еще раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути. И чем быстрее другие западноевропейские страны изберут этот же путь, тем лучше и легче будет для всех", – подытожил Науседа.

В то же время он убежден, что Германия сможет пережить самые сложные "год-полтора" и также избавиться от зависимости от России.

"Я надеюсь на долговременную вакцинацию против России. Другими словами, не будет политиков, которые через год-полтора будут говорить: нам снова нужно укрепить отношения (с Россией), поскольку Россия вроде бы изменилась или пошла на определенные уступки. Очень опасно руководствоваться такими иллюзиями", – добавил президент Литвы.

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Напомним, отношения России и Литвы ухудшились после ограничения транзита в Калининградскую область России из-за санкций ЕС.

По данным СМИ, ЕС хотел вывести транзит из-под действия санкций, чтобы не раздражать Россию. В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.

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Темы: ЛитваРосcияпрезидентэкономика
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