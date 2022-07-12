Росіяни б'ють по Миколаєву з Херсонщини з С-300 та РСЗВ

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що за добу 12 липня російські окупанти випустили по місту щонайменше 24 ракети - стільки вирв від ворожих ракет виявили у місті.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет. Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини.

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Один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі.

Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху".

Деталі: Загалом у результаті ворожих обстрілів поранення різного ступеня дістали 12 осіб.

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Мер повідомив, що у місті ущент зруйнований корпус однієї зі шкіл, а в інших корпусах закладу побиті вікна і двері.

Пошкоджень також зазнали дві лікарні: "В них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування у приміщеннях банку та пошти".

Постраждав від обстрілів і громадський транспорт Миколаєва: 5 тролейбусів не підлягають відновленню.

Поцілили російські ракети і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт.