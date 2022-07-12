Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне бьют по Николаеву из Херсона с С-300 и РСЗО

Алена МазуренкоВторник, 12 июля 2022, 23:36
Россияне бьют по Николаеву из Херсона с С-300 и РСЗО
фото: ГСЧС

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что за сутки 12 июля российские оккупанты выпустили по городу по меньшей мере 24 ракеты - столько воронок от вражеских ракет обнаружили в городе.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "В общей сложности по городу было обнаружено 24 воронки от ракет. Рашисты били по Николаеву системами С-300 и РСЗО с территории временно оккупированной Херсонщины.

Реклама:

Один двухэтажный дом сгорел дотла, в близлежащих зданиях повреждения от обломков и ударной волны.

Еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от 5 до 3 этажа".

Детали: В целом в результате вражеских обстрелов ранения разной степени получили 12 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр сообщил, что в городе полностью разрушен корпус одной из школ, а в других корпусах заведения выбиты окна и двери.

Повреждения также получили две больницы: "В них выбиты окна, в некоторых помещениях обвалился потолок. Похожие разрушения в помещениях банка и почты".

Пострадал от обстрелов и общественный транспорт города: 5 троллейбусов не подлежат восстановлению.

Попали российские ракеты и на территорию рыбного предприятия. Там разрушены здания и транспорт.

Темы: НиколаевобстрелХерсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: