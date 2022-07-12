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Россияне бьют по Николаеву из Херсона с С-300 и РСЗО

Мазуренко Алена Вторник, 12 июля 2022, 23:36
фото: ГСЧС

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что за сутки 12 июля российские оккупанты выпустили по городу по меньшей мере 24 ракеты - столько воронок от вражеских ракет обнаружили в городе.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "В общей сложности по городу было обнаружено 24 воронки от ракет. Рашисты били по Николаеву системами С-300 и РСЗО с территории временно оккупированной Херсонщины.

Один двухэтажный дом сгорел дотла, в близлежащих зданиях повреждения от обломков и ударной волны.

Еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от 5 до 3 этажа".

Детали: В целом в результате вражеских обстрелов ранения разной степени получили 12 человек.

Мэр сообщил, что в городе полностью разрушен корпус одной из школ, а в других корпусах заведения выбиты окна и двери.

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Повреждения также получили две больницы: "В них выбиты окна, в некоторых помещениях обвалился потолок. Похожие разрушения в помещениях банка и почты".

Пострадал от обстрелов и общественный транспорт города: 5 троллейбусов не подлежат восстановлению.

Попали российские ракеты и на территорию рыбного предприятия. Там разрушены здания и транспорт.

Темы: НиколаевобстрелХерсонская областьоккупация
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