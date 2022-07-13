Дніпропетровщина: ворог вдарив з РСЗВ по Нікопольському району
Середа, 13 липня 2022, 00:06
У Дніпропетровській області російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району, в результаті чого трапилася пожежа.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Деталі: У результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя, з нею борються рятувальники.
За попередніми даними, люди не постраждали.
"І є й хороша нічна новина. Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю", – повідомив Резніченко.
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