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Дніпропетровщина: ворог вдарив з РСЗВ по Нікопольському району

Ольга Глущенко Середа, 13 липня 2022, 00:06
ілюстративне фото РСЗВ

У Дніпропетровській області російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району, в результаті чого трапилася пожежа.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Деталі: У результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя, з нею борються рятувальники.

За попередніми даними, люди не постраждали.

"І є й хороша нічна новина. Наші військові збили у  Нікопольському районі  ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю", – повідомив Резніченко.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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