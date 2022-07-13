Днепропетровщина: враг ударил из РСЗО по Никопольскому району
Среда, 13 июля 2022, 00:06
В Днепропетровской области российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району, в результате чего произошел пожар.
Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Детали: В результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар на окраине Никополя, с ним борются спасатели.
По предварительным данным, люди не пострадали.
"И есть и хорошая ночная новость. Наши военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже 11-й российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", – сообщил Резниченко.
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