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Днепропетровщина: враг ударил из РСЗО по Никопольскому району

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 00:06
Днепропетровщина: враг ударил из РСЗО по Никопольскому району
иллюстративное фото РСЗО

В Днепропетровской области российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району, в результате чего произошел пожар.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Детали: В результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар на окраине Никополя, с ним борются спасатели.

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По предварительным данным, люди не пострадали.

"И есть и хорошая ночная новость. Наши военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже 11-й российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", – сообщил Резниченко.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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