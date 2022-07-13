Днепропетровщина: враг ударил из РСЗО по Никопольскому району

В Днепропетровской области российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району, в результате чего произошел пожар.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Детали: В результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар на окраине Никополя, с ним борются спасатели.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"И есть и хорошая ночная новость. Наши военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже 11-й российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", – сообщил Резниченко.