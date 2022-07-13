Окупанти заявили про масований удар ЗСУ по ППО біля Луганська

Після вибухів у Луганську у так званій "ЛНР" заявили, що українська армія завдала удару по військовій частині ворожої ППО.

Джерело: пропагандистський ЗМІ РФ РИА-Новости, telegram-канал "Луганскинформцентр", Интерфакс.ru

Деталі: Ракета "Точка-У", за попередніми даними, збита над Луганськом.

Реклама:

Ракету нібито збили в районі селища Ювілейне, що входить до складу Луганська.

У той же час РИА Новости повідомляє, що, як мінімум, чотири зенітні ракетні ракети були запущені за повітряними цілями на захід від Луганська.

Оновлено: Представник Народної міліції так званої "ЛНР" Андрій Марочко повідомив, що українська армія завдала масованого удару по військовій частині протиповітряної оборони (ППО), яка захищає небо над Луганськом.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Збройні формування України завдали масованого удару по військовій частині ППО, яка забезпечує безпеку міста Луганськ".

Оновлено о 3.00: Згодом у так званій "ЛНР" заявили, що Збройні сили України випустили по Луганську дев'ять ракет із реактивних систем залпового вогню американського виробництва "HIMARS".