Окупанти заявили про масований удар ЗСУ по ППО біля Луганська
Після вибухів у Луганську у так званій "ЛНР" заявили, що українська армія завдала удару по військовій частині ворожої ППО.
Джерело: пропагандистський ЗМІ РФ РИА-Новости, telegram-канал "Луганскинформцентр", Интерфакс.ru
Деталі: Ракета "Точка-У", за попередніми даними, збита над Луганськом.
Ракету нібито збили в районі селища Ювілейне, що входить до складу Луганська.
У той же час РИА Новости повідомляє, що, як мінімум, чотири зенітні ракетні ракети були запущені за повітряними цілями на захід від Луганська.
Оновлено: Представник Народної міліції так званої "ЛНР" Андрій Марочко повідомив, що українська армія завдала масованого удару по військовій частині протиповітряної оборони (ППО), яка захищає небо над Луганськом.
Пряма мова: "Збройні формування України завдали масованого удару по військовій частині ППО, яка забезпечує безпеку міста Луганськ".
Оновлено о 3.00: Згодом у так званій "ЛНР" заявили, що Збройні сили України випустили по Луганську дев'ять ракет із реактивних систем залпового вогню американського виробництва "HIMARS".
Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском, сообщает СМИhttps://t.co/QIBjHLmHVy pic.twitter.com/oCYN7FyKe2— РИА Новости (@rianru) July 12, 2022
Луганск pic.twitter.com/FFxaFT9rzq— IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 12, 2022
Explosions in Luhansk. https://t.co/dTwrBXz3a8 pic.twitter.com/maXn3g17zO— Rob Lee (@RALee85) July 12, 2022