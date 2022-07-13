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Оккупанты заявили о массированном ударе ВСУ по ПВО возле Луганска

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 02:05
Оккупанты заявили о массированном ударе ВСУ по ПВО возле Луганска
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После взрывов в Луганске в так называемой "ЛНР" заявили, что украинская армия нанесла удар по воинской части вражеской ПВО.

Источник: пропагандистский СМИ РФ РИА-Новости, telegram-канал "Луганскинформцентр", Интерфакс.ru

Детали: Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.

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Ракету якобы сбили в районе поселка Юбилейное, входящего в состав Луганска.

В то же время РИА Новости сообщает, что, как минимум, четыре зенитных ракетных ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Обновлено: Представитель Народной милиции так называемой "ЛНР" Андрей Марочко сообщил, что украинская армия нанесла массированный удар по воинской части противовоздушной обороны (ПВО), защищающей небо над Луганском.

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Прямая речь: "Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск".

Обновлено в 3.00: Позже в так называемой "ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины выпустили по Луганску девять ракет из реактивных систем залпового огня американского производства "HIMARS".

Темы: Лугансквзрыввойнаоккупация
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