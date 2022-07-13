Оккупанты заявили о массированном ударе ВСУ по ПВО возле Луганска
После взрывов в Луганске в так называемой "ЛНР" заявили, что украинская армия нанесла удар по воинской части вражеской ПВО.
Источник: пропагандистский СМИ РФ РИА-Новости, telegram-канал "Луганскинформцентр", Интерфакс.ru
Детали: Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.
Ракету якобы сбили в районе поселка Юбилейное, входящего в состав Луганска.
В то же время РИА Новости сообщает, что, как минимум, четыре зенитных ракетных ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.
Обновлено: Представитель Народной милиции так называемой "ЛНР" Андрей Марочко сообщил, что украинская армия нанесла массированный удар по воинской части противовоздушной обороны (ПВО), защищающей небо над Луганском.
Прямая речь: "Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск".
Обновлено в 3.00: Позже в так называемой "ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины выпустили по Луганску девять ракет из реактивных систем залпового огня американского производства "HIMARS".
Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском, сообщает СМИhttps://t.co/QIBjHLmHVy pic.twitter.com/oCYN7FyKe2— РИА Новости (@rianru) July 12, 2022
Луганск pic.twitter.com/FFxaFT9rzq— IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 12, 2022
Explosions in Luhansk. https://t.co/dTwrBXz3a8 pic.twitter.com/maXn3g17zO— Rob Lee (@RALee85) July 12, 2022