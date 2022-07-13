Близько 60 разів за добу ворог гатив по Сумщині

Потягом вівторка ворог 58 разів обстріляв території чотирьох громад Сумської області з різних видів озброєння.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: З 10 ранку почався мінометний вогонь по Шалигінській громаді, 14 пострілів з міномету.

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О 15.30 – ще 4 мінометні приходи.

Білопільська громада: близько 18 години росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.

Зноб-Новгородська громада: близько 18 вечора – обстріл зі ствольної артилерії, 13 прильотів.

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Краснопільська громада: о 18 вечора росіяни випустили 2 залпи з реактивних систем залпового вогню.

У той же час, по іншому населеному пункту громади били з міномету, 5 прильотів.

Як наслідок – потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.

"На щастя, люди не постраждали", – повідомив Живицький.