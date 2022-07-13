Около 60 раз за сутки враг бил по Сумщине

В течение вторника враг 58 раз обстрелял территории четырех общин Сумской области из разных видов вооружения.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: С 10 утра начался минометный огонь по Шалыгинскому обществу, 14 выстрелов из миномета.

В 15.30 – еще 4 минометных прихода.

Белопольская община: около 18 часов россияне начали минометный обстрел, 20 прилетов.

Зноб-Новгородская община: около 18 вечера – обстрел из ствольной артиллерии, 13 прилетов.

Краснопольская община: в 18 вечера россияне выпустили 2 залпа из реактивных систем залпового огня.

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В то же время, по другому населенному пункту общины били из миномета, 5 прилетов.

Как следствие – попадание по гражданской постройке мирных жителей.

"К счастью, люди не пострадали", – сообщил Живицкий.