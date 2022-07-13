Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Около 60 раз за сутки враг бил по Сумщине

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 01:02
Около 60 раз за сутки враг бил по Сумщине
фото: telegram Живицкого

В течение вторника враг 58 раз обстрелял территории четырех общин Сумской области из разных видов вооружения.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: С 10 утра начался минометный огонь по Шалыгинскому обществу, 14 выстрелов из миномета.

Реклама:

В 15.30 – еще 4 минометных прихода.

Белопольская община: около 18 часов россияне начали минометный обстрел, 20 прилетов.

Зноб-Новгородская община: около 18 вечера – обстрел из ствольной артиллерии, 13 прилетов.

ВИДЕО ДНЯ

Краснопольская община: в 18 вечера россияне выпустили 2 залпа из реактивных систем залпового огня.

В то же время, по другому населенному пункту общины били из миномета, 5 прилетов.

Как следствие – попадание по гражданской постройке мирных жителей.

"К счастью, люди не пострадали", – сообщил Живицкий.

 
 
 

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: