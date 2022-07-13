Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Около 60 раз за сутки враг бил по Сумщине

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 01:02
фото: telegram Живицкого

В течение вторника враг 58 раз обстрелял территории четырех общин Сумской области из разных видов вооружения.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: С 10 утра начался минометный огонь по Шалыгинскому обществу, 14 выстрелов из миномета.

В 15.30 – еще 4 минометных прихода.

Белопольская община: около 18 часов россияне начали минометный обстрел, 20 прилетов.

Зноб-Новгородская община: около 18 вечера – обстрел из ствольной артиллерии, 13 прилетов.

Краснопольская община: в 18 вечера россияне выпустили 2 залпа из реактивных систем залпового огня.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, по другому населенному пункту общины били из миномета, 5 прилетов.

Как следствие – попадание по гражданской постройке мирных жителей.

"К счастью, люди не пострадали", – сообщил Живицкий.

 
 
 

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Главное сегодня

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Украинские бойцы отразили штурм россиян на Харьковщине и Бахмутском направлении – Генштаб

Посол ЕС: Назначение главы САП – технически самое простое требование Еврокомиссии к Украине

Коронавирус никуда не исчез: ВОЗ призывает страны вернуть масочный режим

фотоГладковского заметили в Варшаве, он ездит за границу как волонтер

Еврокомиссия частично уступила России в вопросе транзита в Калининград

Все новости...
Сумская область
"Почти 80 взрывов": враг снова ударил по Сумщине и Черниговщине из РФ
По Николаеву выпустили 6 ракет, есть раненый. На юге горят поля с урожаем
Сумщина: За сутки пять взрывов, но без пострадавших
Последние новости
20:58
В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза зерна – Минобороны Турции
20:46
В ООН анонсировали "положительные" итоги переговоров в Стамбуле по зерну
20:31
От ракет в Запорожье пострадали не менее 12 человек
20:30
На случай разрушения: Кабмин выделил 1,4 млрд на оборудование для коммунальных услуг
20:27
Трюдо назвал "очень трудным" решение передать турбину для "Северного потока"
20:22
Как пройти гастроскопию бесплатно – объясняет Нацслужба здоровья
20:20
Число претендентов на должность Джонсона сократилось до шести
20:04
#PrisonersVoice, #ReturnThemHome. Активисты запустили флешмоб рассказов о пленных
19:58
Часов Яр: количество погибших от удара по дому возросло до 48 человек
19:54
РФ украла из Украины зерна и масла на 600 миллионов долларов
Все новости...