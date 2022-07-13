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На півдні ЗСУ знищили 30 загарбників, 2 склади і техніку ворога

Ольга Глущенко Середа, 13 липня 2022, 01:46
На півдні ЗСУ знищили 30 загарбників, 2 склади і техніку ворога
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові знищили 30 загарбників, 2 польових склади боєприпасів і військову техніку ворога.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань "відмінусовано" 30 загарбників, 122 мм гаубицю, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.

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Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з двох надводних та двох підводних кораблів, споряджених сумарно 24-ма "Калібрами", а також з 2 ВДК.

Теми: Збройні силивійна
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