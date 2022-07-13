На юге ВСУ уничтожили 30 захватчиков, 2 склада и технику врага
Среда, 13 июля 2022, 01:46
На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 30 захватчиков, 2 полевых склада боеприпасов и военную технику врага.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Детали: Во время выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач "отминусовано" 30 захватчиков, 122 мм гаубицу, реактивную систему залпового огня "Ураган", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых состава боеприпасов.
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Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из двух надводных и двух подводных кораблей, снаряженных суммарно 24 "Калибрами", а также из 2 БДК.