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На юге ВСУ уничтожили 30 захватчиков, 2 склада и технику врага

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 01:46
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 30 захватчиков, 2 полевых склада боеприпасов и военную технику врага.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Во время выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач "отминусовано" 30 захватчиков, 122 мм гаубицу, реактивную систему залпового огня "Ураган", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых состава боеприпасов.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из двух надводных и двух подводных кораблей, снаряженных суммарно 24 "Калибрами", а также из 2 БДК.

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Темы: Вооруженные силывойна
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