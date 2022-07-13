Українські штурмовики завдали удару по скупченню ворога на Херсонщині – ОК "Південь"

У Херсонській області українська авіація завдала удару по складу боєприпасів та скупченню ворога.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Вдень по Одещині парою ворожих винищувачів Су-30 було нанесено удар чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31. Ракети нейтралізовано, після чого вони занурились в море.

Парою наших штурмовиків нанесено удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. 3 ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет "повітря - повітря".

Втрат нашої авіації немає. Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка, та пожежу в полі за містом. Рятувальними підрозділами пожежу оперативно ліквідовано. Інших жертв нема".