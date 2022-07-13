Украинские штурмовики нанесли удар по скоплению врага в Херсонской области – ОК "Юг"

В Херсонской области украинская авиация нанесла удар по составу боеприпасов и скоплению врага.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Днем по Одесщине парой вражеских истребителей Су-30 был нанесен удар четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31. Ракеты нейтрализованы, после чего они погрузились в море.

Парой наших штурмовиков нанесен удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области. 3 вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет "воздух - воздух".

Потерь нашей авиации нет. Но именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина, и пожар в поле за городом. Спасательными подразделениями пожар оперативно ликвидирован. Других жертв нет".